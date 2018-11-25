Пожар на строительном рынке в Балашихе потушен

Открытое горение в ангаре со стройматериалами на рынке в подмосковной Балашихе ликвидировано, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«В 12.08 мск (объявлена) ликвидация открытого горения», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Пожар в Балашихе на строительном рынке начался утром в воскресенье. Площадь горения достигала 1,2 тыс. квадратных метров, пожару присваивался высший уровень сложности.