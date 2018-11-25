Макрон отказался считать день «европейского развода» траурным

Выход Великобритании из состава Европейского союза означает необходимость глубокой реформы ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв на экстренный саммит лидеров 27 европейских стран (кроме Британии), на котором планируется утвердить соглашение по Brexit.

Макрон призвал к глубокой реформе ЕС и закладке «новых основ общества». По его словам, эти вопросы станут лейтмотивом следующих европейских выборов (выборы в Европарламент в мае 2019 года), передает ТАСС.

На вопрос британских журналистов, который они задают в воскресенье всем лидерам, хороший ли сегодня день для «европейского развода», Макрон ответил: «Это не праздник и не траур. Мы говорим о суверенном выборе народа, который мы должны выполнить».

Ранее в воскресенье глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что проект соглашения по Brexit – лучшая сделка, которую могла получить Британия. Перед этим глава Европарламента Антонио Таяни также заявил, что ЕП выступает за нынешний проект соглашения о Brexit.