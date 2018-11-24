Российские журналисты получили травмы на акции протеста в Париже

Члены съемочной группы RT получили травмы во время освещения акции протеста в Париже, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

«Съемочная группа RT и стрингер нашего видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже, где французы требуют от Макрона понижения цен на топливо», – написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, оператор поручил небольшую травму головы, у одного из корреспондентов – ожоги, а в стрингера попал камень.

«Но мы продолжаем вести репортаж и давать прямую трансляцию», – написала она.

В субботу в ходе акции протеста в Париже против повышения цен на бензин полиция задержала восемь человек. Против участников акции применили слезоточивый газ. Участники пытались прорваться в закрытую зону на Елисейских полях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо.