Звезда «Игры престолов» ответил на пикантное заявление россиянки

Представители Кита Харингтона, исполнившего роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», опровергли заявление бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Ольги Власовой о романе с британским актером.

Власова заявила, что провела ночь с Харингтоном в люксембургском отеле, а в качестве подтверждения опубликовала фотографию с обнаженным мужчиной, внешне похожим на актера, сообщает Ura.ru.

Знакомые Харингтона заявили, что тот никогда не был в Люксембурге. По их словам, о романе и знакомстве с Власовой не может быть и речи, пишет портал ET Canada.

Власова ранее рассказывала, что очень быстро нашла общий язык с актером, однако партнер не впечатлил ее в постели. «В интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста», – передает Life слова Власовой.

В июне Кит Харингтон женился на Роуз Лесли, которая и в сериале исполнила роль его возлюбленной Игритт.