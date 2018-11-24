Делегация КНДР отправилась в турне по Латинской Америке

Председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ен Нам отправился с визитом в ряд стран Центральной и Латинской Америки, сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК.

По словам дипломатических источников, первым пунктом поездки председателя президиума ВНС КНДР станет Куба, где запланирована встреча Ким Ен Нама с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем и первым секретарем ЦК Компартии страны Раулем Кастро, передает ТАСС.

Из Гаваны председатель президиума ВНС КНДР планирует отправиться в Венесуэлу, после чего намерен принять участие в церемонии инаугурации нового президента Мексики.

Напомним, на прошлой неделе китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Папуа – Новой Гвинее рассказал о планах совершить визит в КНДР.