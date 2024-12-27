Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион
Йеменские хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, используя гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2».
Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах», как сообщает ТАСС, нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2».
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что ракета достигла цели, что привело к жертвам и прекращению навигации в аэропорту.
По его словам, операция была проведена ракетными войсками, и атака на аэропорт произошла в оккупированном районе Яффо. Хуситы также утверждают, что с помощью беспилотника была уничтожена критически важная цель в районе Тель-Авива, принадлежащая израильскому противнику.
Эти действия стали частью продолжающегося конфликта, в котором хуситы активно противостоят Израилю и проводят атаки с использованием в том число гиперзвуковых ракет и беспилотников.
В пятницу сообщалось что израильские авиаудары по северу Газы привели к гибели около 50 человек, включая пять медицинских сотрудников сообщили палестинские власти.
Между тем накануне директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус оказался в аэропорту Саны во время израильского удара.
Осенью йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.