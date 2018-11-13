Стало известно об уничтожении судна с беженцами израильской подлодкой

Подводная лодка израильских ВМС в июне 1982 года – в разгар так называемой Первой ливанской войны – по ошибке потопила судно с беженцами у берегов Ливана, об этом сообщило израильское телевидение.

Израильский Десятый телеканал сообщил, что через Верховный суд страны добился отмены запрета военной цензуры на раскрытие данных об этой трагедии. В результате инцидента погибли 25 человек, передает РИА «Новости».

Сообщается, что летом 1982 года израильские войска развернули наступление на палестинских боевиков в соседней стране в ответ на ракетные обстрелы и череду терактов, включая убийство посла еврейского государства в Лондоне. Во время одного из перемирий на Кипр отплыло гражданское судно с 56 ливанскими беженцами, которое командир израильской подлодки принял за судно террористов. В борт попали две торпеды, он взорвался и стал тонуть. Экипажу израильской субмарины запретили оказывать помощь тонущим, сообщает телеканал.

Командование ВМС Израиля провело расследование, однако не нашло оснований для наказания подводников. Военные заявили, что до темноты следили за судном и видели на его борту только мужчин в одинаковой одежде, которую они сочли военной формой.

Уточняется, что субмарина патрулировала акваторию Средиземного моря в районе ливанского города Триполи.