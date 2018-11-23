Песков ответил на заявление Лондона об объеме яда в Солсбери

Москва не располагает данными о том, какое отравляющее вещество и в каком объеме было использовано в Солсбери, так как, несмотря на соответствующие предложения российской стороны, британские власти отказались допустить Россию до расследования происшествия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление полиции Великобритании о том, что количества отравляющего вещества, использованного в Солсбери было достаточно, чтобы отравить тысячи человек.

«Россия с самого начала предлагала сотрудничество британцам для выяснения обстоятельств этого происшествия, но нам было отказано, мы не встретили взаимности и мы не располагаем никакими данными относительно того, что произошло в Солсбери», – сказал Песков.

«Мы не располагаем данными, кто был отравлен, что с ними стало, куда они подевались, и так далее», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что хотя российской стороне «не известно, какое количество там было», «использование подобных сильных боевых отравляющих веществ в Европе – это очень опасный факт, который вызывает очень сильную обеспокоенность». Он также выразил сожаление, что помощь, которую предлагала Россия, была отвергнута.

Речь в заявлении британской полиции шла о контрафактном парфюмерном флаконе от духов Nina Ricci, который британец Чарли Роули подобрал 27 июня в парке в Солсбери. Он подарил его своей подруге Дон Стерджесс, полагая, что в нем находятся духи. Обоих британцев госпитализировали 30 июня в городке Эймсбери, находящемся недалеко от Солсбери. Женщина погибла, Роули позднее выписали из больницы.