Угроза из Китая поставила под вопрос выживание российских тигров и леопардов

В 2019 году Россию ожидают новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которая может привести к вымиранию леопардов и тигров в Приморском крае, заявил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

В Приморье из-за эпидемии вымирание угрожает тиграм и леопардам, заявил Власов, передает «Российская газета».

«Если будет занос африканской чумы свиней в дикую природу, то там вымрут не только кабаны, но и тигр, и леопард», – сказал он.

В зоне риска находится вся европейская часть России, Южный Урал, Дальний Восток.

«Сейчас АЧС в Китае подошла практически к границам России. Вероятность заноса в Приморский край, Амурскую область и Хабаровский край весьма вероятна», – пояснил Власов.

По словам представителя ведомства, к противостоянию АЧС не подготовлены структура ветеринарной службы и не приспособлено действующее законодательство. Он добавил, что распространение заболевания наносит ущерб экономике России.

Летом 2018 года в Новгородской области из-за вспышки АЧС ввели карантин. Ранее в Россельхознадзоре уже обращали внимание на распространение этой болезни.