Щенка в Британии арестовали за укус полицейского

В Британии щенка чау-чау поместили в питомник на девять месяцев после того, как он укусил полицейского за руку.

В графстве Нортгемптоншир четырехмесячный щенок сбежал от хозяев и спрятался под грузовиком. Полицейский попытался вытащить его, но собака укусила его за руку, сообщает Daily Mail.

Полицейские изъяли щенка в соответствии с законом об опасных собаках и поместили его в питомник.

Любители животных вступились за щенка и потребовали его немедленного освобождения. В соответствующую группу в Facebook вступили 2,5 тыс. человек.

В полиции заявили, что реакция общественности была бы другой, если бы собака напала на ребенка или спровоцировала ДТП.