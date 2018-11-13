Появилось упоминание об экипаже самой секретной подлодки России

В рамках празднования 60-летия атомного флота на Беломорской военно-морской базе пройдет интеллектуальная игра «Теория корабля», в которой, в частности, примет участие экипаж атомного подводного крейсера специального назначения «Белгород», сообщает Минобороны.

Мероприятие состоится в Северодвинске при поддержке главкомата ВМФ и командования Северного флота, в нем также примут участие экипажи строящихся и действующих подлодок «Братск», «Дмитрий Донской», «Самара» и «Тула», следует из сообщения на сайте министерства.

Это первое официальное упоминание об экипаже подлодки «Белгород». Субмарина, заложенная в 1992 году, должна была стать двенадцатым многоцелевым ракетоносцем проекта «Антей», но ее строительство несколько раз приостанавливалось, а в 2012 году продолжилось по новому проекту 09852 – в качестве носителя глубоководных аппаратов, сообщает «Российская газета».

«Белгород» является транспортировщиком суперторпеды «Статус-6», межконтинентального ядерного беспилотника «Посейдон», глубоководных аппаратов «Клавесин» и «Палтус».

Субмарина способна перевозить на верхней палубе и блочный ядерный реактор типа АТГУ для питания сети подводных датчиков «Шельф».

Отсеки для спецоборудования увеличили длину корабля до 184 метров, то есть «Белгород» является самой большой в мире субмариной, перекрыв рекорд АПЛ типа «Акула».

Подлодка оборудована стыковочным узлом в днище, при этом увидеть пристыкованные к ним аппараты невозможно ни с причала, ни из космоса.

Вывод атомного подводного крейсера «Белгород» из сборочного эллинга запланирован на конец 2018 года.