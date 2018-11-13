Рогозин пожаловался на устаревшее оборудование предприятий Роскосмоса

Доля современного оборудования на предприятиях Роскосмоса не превышает 13%, производственные фонды госкорпорации сильно устарели, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, «это вопрос только денег», передает РИА «Новости».

Глава госкорпорации выразил уверенность, что «Роскосмос поднимется даже при этом соотношении средств».

«Станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много», – заверил глава Роскосмоса.

Напомним, в июне Рогозин назвал космос религией России, а также рассказал, что привело Роскосмос к «финансовому провалу, который придется расхлебывать нам всем».