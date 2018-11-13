Опубликованы фотографии нового вертолета президента США

В Сети появились первые фотографии вертолета Sikorsky VH-92 Marine One, который предназначен для перелетов президента США; на снимке, опубликованном The Drive, новый вертолет совершает учебную посадку на лужайку у Белого дома.

Несмотря на то, что приземление на лужайке у Белого дома кажется простым, на самом деле это не так – как правило, экипажи вертолетов должны избежать целого ряда препятствий и попасть точно на отметки, размещенные на газоне, в присутствии толпы зрителей и СМИ, пишет The Drive, публикуя фото вертолета.

Отмечается, что вертолеты могут приземлиться на лужайке Белого дома также в случае непредвиденных ситуаций, чтобы быстро эвакуировать президента в безопасное место.

Фотографии сделаны на Южной лужайке Белого дома 22 сентября 2018 года. Это первый из шести испытательных вертолетов.

Точные технические характеристики машины неизвестны. Вертолет еще не соответствует всем требованиям «безвредности» посадки – грунт под его весом пока деформируется, лопасти ветром наносят вред растениям и газону поблизости.

Пока президент США использует модели VH-3D и VH-60N этого вертолета. Машины сопровождают его во всех поездках.

Новые вертолеты, как ожидается, поступят в распоряжение Белого дома к 2020 году. В этом же году, 3 ноября, состоятся выборы президента США.