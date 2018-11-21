В Казани запланировали празднования в честь 750-летия Золотой Орды

В 2019 году Казани проведут международную конференцию, посвященную 750-летию с момента основания Золотой Орды.

«Нам важно показать не только историческую среду, но и синкретический характер Золотой Орды. Она объединяла в себе культуры различных народов, и именно поэтому достигла такого расцвета. Мероприятие очень важное, ведь Татарстан превратился в центр изучения истории Золотой Орды. Расцвет города Болгар также связан с эпохой Золотой Орды. В 1240 – 1270 годах здесь находился центр Орды», – сказал доктор исторических наук и проректор по научной работе Казанского государственного института культуры Рафаэль Валеев.

Он считает, что большое значение Золотой Орды доказывается включением Древнего Болгара в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет «Татар-информ».

На конференцию пригласили историков и культурологов из разных стран: Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Швеции, Норвегии и Италии. Отмечается, что готовить конференцию будут Казанский федеральный университет и Институт истории им. Ш. Марджани.