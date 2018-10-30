Кириенко поддержал инициативу празднования 25-летия Рунета

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поддержал инициативу масштабного празднования 25-летия Рунета в апреле 2019 года.

«Следующий год – особенный. В апреле будет 25 лет с момента регистрации первого домена в зоне «ru», то есть будет 25-летие Рунета», – сказал Кириенко на открытии XI Недели российского интернета в Москве.

Он назвал это важным событием не только для индустрии, но и для государства в целом. «Мы поговорили с коллегами и поддержали инициативу создать оргкомитет по подготовке 25-летия», – добавил он, передает ТАСС.

По словам Кириенко, нужно использовать эту дату для того, «чтобы вместе договориться о том, что необходимо сделать для развития и повышения конкурентоспособности российских IT-компаний в мире».

7 апреля 1994 года международный сетевой центр InterNIC официально зарегистрировал национальный домен .ru для Российской Федерации. Администратором домена стало созданное при Курчатовском институте учреждение РосНИИРОС. Сначала домен .ru предполагался в качестве преемника домена .su: последний с момента возникновения домена .ru перестал принимать новые заявки, однако с 2002 года свободная регистрация возобновилась.