США пообещали финансово наказывать Россию за поддержку Сирии

Соединенные Штаты собираются оказывать финансовое давление на Иран и Россию за их усилия по поддержке президента Сирии Башара Асада, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

«США намерены оказывать финансовое давление на Иран, Россию и других за их усилия по укреплению авторитарного правления Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что во вторник США предприняли действия против «сложной схемы Ирана и России», которая нужна для укрепления режима Асада и «создания средств для иранской злонамеренной деятельности».

Ранее США ввели санкции против ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО Global Vision Group, которые подозреваются Вашингтоном в поставках нефти в Сирию, а также против иранской компании и шести физлиц.