Косову и Метохии отказали во вступлении в Интерпол

На генеральной ассамблее Интерпол отклонил запрос Косово и Метохии на вступление в организацию.

Президент Сербии Александр Вучич назвал этот отказ «победой маленькой страны над мощными мировыми силами» и поблагодарил голосовавшие против Косово страны, передает ТАСС.

«Я благодарю страны, которые голосовали за нас или воздержались, несмотря на мощное давление Запада. Поддержку и дружбу этих стран мы никогда не забудем», – сказал сербский президент.

Глава МИД Сербии негативно высказался по поводу того, что голосование вопреки правилам проводилось дважды. В перерыве, по его словам, западные страны пытались оказать давление на участников голосования с целью склонения к принятию Косова.

Тем временем посольство США в Приштине назвало результаты голосования общим проигрышем для стран Балканского региона.

«Поддержка членства Косово в Интерпол никогда не была связана с признанием независимости Косово, но связана с усилением глобального сотрудничества в области соблюдения закона и закрытия критичной дыры в безопасности на Балканах. С нынешним исходом все мы в проигрыше», – высказались в американской дипмиссии.

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил, что в результате отказа Косово «выиграла только организованная преступность», сообщает РИА «Новости».

Во время голосования в Дубае против принятия непризнанного Косова в Интерпол проголосовала 51 страна, включая Россию, Китай и Испанию, за высказались 68 государств, а воздержались 16. Таким образом Косово не получило необходимых двух третей голосов для вступления в организацию.

Напомним, что следующим главой Интерпола может быть выбран генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Считается, что его основным конкурентом является, по версии СМИ, кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян. В связи с возможностью избрания на этот пост россиянина Украина начала угрожать выходом из организации. Следом за ней аналогичное заявление сделала Литва, а сенаторы в США призвали американского президента Дональда Трампа помешать назначению Прокопчука.