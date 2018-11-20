В ОЗХО проголосовали против проекта России и Китая

Страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия выступили против предложенного Россией и Китаем проекта решения по созданию рабочей группы для оценки правомерности расширения мандата ОЗХО.

В поддержку документа выступили 30 стран, против – 82. Всего в голосовании участвовали 112 государств. Для того, чтобы документ был одобрен, ему требовалось набрать две трети голосов участников голосования, передает ТАСС.

В понедельник Россия и Китай представили проект решения по вопросу сохранения целостности КЗХО. В частности, было предложено создать рабочую группу, которая должна дать оценку правомерности расширения мандата ОЗХО и наделения организации атрибутивными функциями. По итогам работы группы следовало сформировать доклад для представления в руководящих органах ОЗХО.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что страны Запада намерены превратить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в средство наказания неугодных правительств.