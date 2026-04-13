VK предложила на базе «Дзена» создать Национальную инфоплатформу для СМИ

Tекст: Вера Басилая

Презентация VK указывает на планы создать Национальную информационную платформу на базе новостного агрегатора «Дзен». Законопроект о запуске платформы могут внести в Госдуму уже в мае, пишет «Коммерсантъ».

Проект предполагает, что виджет Национальной платформы с пятью топ-новостями будет встроен на главные страницы маркетплейсов, соцсетей и видеосервисов. С этими площадками планируется делиться рекламной выручкой.

Отбор СМИ, чьи материалы будут попадать в виджет, возложат на правительство, ему же предстоит определить оператора платформы сроком на пять лет.

Необходимость инициативы объясняется уходом зарубежных сервисов трафика и сокращением аудитории традиционных СМИ. В презентации отмечается, что с 2022 года аудитория российских медиа сократилась на 30–70%. Как подчеркнули в VK, «Дзен» сейчас обеспечивает до 80% переходов на сайты СМИ, что делает их критически зависимыми от этого агрегатора.

