Потребление новостей в России назвали способом успокоиться

Мероприятие в РСПП открыл генеральный директор АНО «ИРИ», сопредседатель комиссии Алексей Гореславский, который напомнил, что зависимость от западных решений неизбежно приводит к финансовым потерям – спикер привел в пример уход Google Discovery, который урезал трафик СМИ на 20-40%. «Сегодня российские СМИ так или иначе находятся в оппозиции практически ко всему мировому информационному пространству. Понятно, что это множество разных, порой конкурирующих между собой голосов. Но давайте не забывать о том, что есть общие задачи. Если бесконечно конкурировать, ссориться, отъедать друг у друга трафик, деньги и все остальное, то никого и не останется. Будет только YouTube и какие-нибудь другие мировые СМИ на базе искусственного интеллекта», – отметил он.

Председатель совета директоров «Ъ» Григорий Левченко подробно рассказал о ситуации с Google Discovery, отключение которой отразилось на медиарынке по политическим причинам и призвал наладить совместные действия крупных СМИ для решения общих проблем.По словам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина роль технологических платформ на медиарынке усиливается, они становятся значимыми игроками, конкурируя со СМИ как по охвату аудитории, так и по времени, которое пользователи проводят на этих платформах. Главное, что меняется с ними – это воздействие на людей: происходит трансляция смыслов, формирование новостной повестки и восприятия мира.

«Все это создает новые возможности для бизнеса и сервисы для потребителей. Но существует риск неравномерного распределения доходов между платформами и правообладателями контента, прежде всего – СМИ. Это влияет на устойчивость медиаиндустрии», – предупредил Шохин.

Изменения в российском новостном агрегаторе «Дзен» положительно оценила главред URA.RU Диана Козлова, которая рассказала, что благодаря последнему эксперименту по сохранению аудитории внутри платформы, без перехода на сайты СМИ, у URA.RU появилась возможность представить материалы более широкой аудитории, так как охваты выросли почти втрое, их стали узнавать и интересоваться в других регионов.

Тему платформы «Дзен» и ее возможностей продолжил главный редактор газеты «ВЗГЛЯД» Константин Кондрашин, напомнив, что эта платформа поддержала издание в 2022 году, когда после ухода Google газета потеряла половину трафика. Он согласился с позицией коллеги из URA.RU о влиянии агрегаторов на редакционную политику.

«Сегодня топ агрегатора фактически определяет, о чем будут писать СМИ. Если не написал новость, которая попала в топ, – ты не получил трафик. В итоге это размывает различия между редакциями: все становятся похожими друг на друга», – объяснил он.

При этом эксперты пришли к выводу, что российские платформы все же адаптируются к актуальным запросам медиарынка. К примеру, директор департамента по взаимодействию со СМИ VK Андрей Бурцев сообщил о завершении совместного проекта Дзена с Mediascope. После реализации проекта Mediascope откроет новую категорию – «Единая информационная платформа ВК». По словам Бурцева, индустрия и государственные органы смогут видеть полную и объективную картину интереса аудитории к общественно-политической информации.

Исполнительный директор холдинга Rambler&Co Андрей Цыпер, завершая заседание, отметил главные медиа-тренды, назвав назвав основной тенденцией последних лет рост потребления новостного контента. «Люди находятся в постоянном стрессе и ищут ответы на свои вопросы, чтобы успокоиться – зачастую делают это неосознанно. Уже появился даже термин – инфоксикация», – заявил он.



Цыпер также отметил влияние искусственного интеллекта, который постепенно становится инструментом для поиска и анализа новостей. «Сегодня вместо того, чтобы вводить запрос в поисковике, можно задать вопрос GigaChat, YandexGPT или другой подобной модели. <...> Аналогичная ситуация развивается и с новостями. Хотя модели еще ошибаются, через некоторое время пользователи будут получать новостной контент именно таким образом», – заявил спикер.