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20 ноября, вторник | Последнее обновление — 03:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Украинская ГТС оказалась никому не нужна
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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»
Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм
Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»
Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Чиновники переехали в дома со стеклянными стенами
Антон Крылов, журналист
Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Мультфильм «Маша и Медведь» рушит восприятие России на Западе
Андрей Медведев, Политический обозреватель
С утра до вечера хтонические русские вспоминают Сталина, демонически хохочут, узнав об отравлении Скрипаля и гибели детей в Сирии. И только кучка борцов с режимом тайно собирается, чтобы посмотреть на портрет Немцова. Думаете, я шучу? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Прощальный подарок торговца «русским компроматом»
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Опыт полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» Мюллер уже не рассчитывает. И все же некоторых политических результатов он добиться может. Но не в США, где все пиар-ходы вокруг «русского дела» уже сделаны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
В РЖД показали новые плацкартные вагоны
Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 годуПодробности...
В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известноПодробности...
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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