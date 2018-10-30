Украинская ГТС оказалась никому не нужна

В ЕС не нашлось желающих покупать ГТС Украины, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он сообщил, что стоимость ГТС оценивают в 14 млрд долларов, «у партнеров в ЕС сейчас нет желания покупать» ее за такие деньги, передает UNN.

В июле Нафтогаз заявлял, что к 2020 году на Украине появится новый оператор ГТС.