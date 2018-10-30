Дела об убийствах боевиками в Сирии российских военных объединили в одно

Уголовные дела по факту убийств в Сирии боевиками российских военных объединены в одно производство, сообщил источник.

Источник ТАСС сообщил, что СК России «объединил в одно производство уголовные дела по факту гибели (Олега) Пешкова, (Романа) Филипова, моряка-контрактника (Александра) Позыныча» и другие уголовные дела против боевиков в Сирии.

Установленные лица объявлены в розыск и заочно арестованы. Арест санкционировал Басманный суд Москвы. Назначена «мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента их экстрадиции, либо с момента их задержания на территории России». Боевики объявлены в федеральный и международный розыск.

Имена или численность заочно арестованных боевиков не называются, но известно, что соответствующие постановления вынесены летом и в сентябре 2018 года.

Напомним, о заочных арестах боевиков уже сообщалось в июле, тогда же были названы имена некоторых объявленных в розыск боевиков.

24 ноября 2015 года турки сбили самолет Су-24М. Погиб летчик Олег Пешков, а также участник спасательной операции – морской пехотинец Александр Позынич.