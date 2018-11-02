Минные тральщики НАТО проведут совместные учения с Грузией

Корабли Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО вошли в порт Батуми, где пробудут до 5 ноября и проведут совместные учения со службой береговой охраны МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В состав группы входят тральщики ВМС Испании «Турия», ВМС Турции «Эрдемли», ВМС Болгарии «Цибър», ВМС Германии «Рейн», ВМС Румынии «Николеску», сообщило в пятницу Общественное ТВ Грузии.

Целью учений станет повышение уровня координации НАТО и Грузии на Черном море.

«Это – четкий сигнал поддержки Грузии, которая выступает за усиление сотрудничества в области безопасности на Черном море в контексте соответствующих решений саммитов Североатлантического альянса», – заявили в правительстве Аджарии в связи с данным визитом.