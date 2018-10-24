Австралия модернизирует базу ВМС в Тихом океане из-за «китайской угрозы»

Австралия на фоне все более заметного присутствия Китая в регионе решила модернизировать военно-морскую базу, использовавшуюся США во время Второй мировой войны.

В частности, Австралия и Папуа-Новая Гвинея договорились о модернизации военно-морской базы в Ломбруме на острове Манус к северу от Австралии. Это позволит США и Австралии получить более широкий доступ к портам в южной части Тихого океана, а также к спорным водам Южно-Китайского моря, пишет Wall Street Journal.

Между тем отметим, что в последние годы Папуа-Новая Гвинея все чаще обращается к Китаю за помощью в области развития и кредитами в связи с бюджетным кризисом и замедлением экономики.

Военно-морская база в Ломбруме была построена США в 1944 году и использовалась в качестве основной площадки для освобождения Тихого океана от японских войск, а также в качестве поддержки американской кампании по освобождению Филиппин. Американские войска построили на острове взлетно-посадочную полосу длиной около двух километров и причалы.

В конце октября бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес на Варшавском форуме по безопасности заявил о высокой вероятности того, что через 15 лет Соединенные Штаты будут находиться в состоянии войны с Китаем.