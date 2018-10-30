В последнем сообщении Осин обещал «порвать хиты» новой песней

Певец Евгений Осин, ушедший из жизни в возрасте 54 лет, в последнем сообщении заявил своему другу Андрею Ковалеву, что написал хит.

В сообщении язык певца «заплетается», видимо, Осин был пьян, пишет «Комсомольская правда».

Осин заявил, что «из последних сил пишет песни, но не на заказ, а от души».

«Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты», – сказал он.

По словам Осина, «у нас из тех времен остался последний классный гитарист Вадик Вершинин».

«Он тебе сыграет такое соло!» – говорится в сообщении.

По словам Осина, на концерт Вершинина «приходил из «Металлики» вокалист», который «два отделения сидел и пил пиво», а после похлопал Вершинина по плечу и заявил: «Я не знал, что в России есть такие крутые гитаристы!».

«Если бы ему не понравилось выступление, он бы развернулся и ушел, – сказал Осин. – И вот этот гитарист Вадик Вершинин тебе совершенно бесплатно сыграет такое соло, что тебе мало не покажется!».