В Петербурге объявили лауреатов премии «Русские рифмы», «Русское слово»

В Санкт-Петербурге состоялся финал национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке – «Русские рифмы», «Русское слово». Лучших представителей литературной элиты страны наградили в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В пресс-службе Роскультцентра сообщили РИА «Новости», что лауреатами премии стали Арина Обух из Санкт-Петербурга в номинации «Лучший писатель», Игорь Белодед из Северска в номинации «Лучший роман», Дмитрий Лагутин из Брянска в номинации «Лучший сборник рассказов», Николай Ермохин из Вязников в номинации «Лучшая пьеса», Полина Федерякина из Липецка в номинации «Лучший литературный блогер», Мария Лебедева из Твери в номинации «Лучшая критическая публикация», Александр Тихонов из Омска в номинации «Лучший поэт», Мария Фроловская из Москвы в номинации «Лучший сборник стихотворений», Светлана Коган из Москвы в номинации «Лучшие стихи для детей» и Яна Кириченко из Екатеринбурга в номинации «Народное голосование».

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков признался, что больше всего был удивлен тем, как в разных городах страны люди творят не только в современных жанрах – блог, критика, – но пишут также романы и пьесы. «Здорово, что этим занимается именно молодежь», – сказал он.

По словам директора Роскультцентра Сергея Першина, такие мероприятия, как премия «Русские рифмы, русское слово» – это «паровозы отрасли, где раскрываются новые имена». «Молодые авторы получают внимание со стороны издателя, общества и государственной власти. Жюри, кстати, в этом году беспрецедентное: мы стараемся приглашать исключительно профессионалов. Собрав неимоверное количество заявок, надеемся, что качество этого события будет только улучшаться. Появятся новые маяковские, есенины, довлатовы – иными словами, русские имена, которыми бы зачитывались не только на внутреннем рынке, но и во всем мире», – сказал Першин.

Кроме того, в рамках мероприятия писателю Евгению Водолазкину вручили премию «За вклад в развитие культуры». «Человек, особенно писатель, независим. Сегодня для молодого автора есть все возможности реализоваться, но не нужно спешить создавать монументальные вещи сразу. Идти к верхней фа нужно медленно, распеваясь постепенно. Резкий бросок неполезен», – сказал Володолазкин.

С 1 мая по 31 августа организаторами было принято более 400 авторских произведений, 26 авторов стали претендентами на победу. Лучших из лучших выбирало профессиональное жюри во главе с продюсером и композитором Игорем Матвиенко.