Климкин объяснил «поражение России» в войне на Украине

В войне на Украине Россия проиграла, потому что потеряла Украину в контексте любого сотрудничества.

«[Президент России Владимир] Путин позволил провести полную рокировку украинского общества», – передает слова Климкина УНИАН.

Он считает, что о «поражении Путина» свидетельствует растущее число украинцев, которые хотят вступить в НАТО – с 19% в 2013 году до 55% в 2018 году.

По словам Климкина, успешная Украина является угрозой для России.

«Путин с самого начала хотел расколоть пополам Украину. Это была его идея «русского мира» и «Новороссии», иметь половину Украины как российскую колонию и часть – как российский протекторат. Теперь аннексирован Крым, часть Донбасса, но вся Украина, свободная и демократическая, не под российским контролем. В этом плане, он точно уже проиграл», – заявил глава МИД Украины.

В конце августа Климкин заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.