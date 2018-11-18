В Бельгии решили создать женский спецназ

В вооруженных силах Бельгии в конце 2019 – начале 2020 года появится подразделение сил специального назначения, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Первые женщины были приняты на службу бельгийской армии в 1975 году. До этого они могли быть призваны в ряды вооруженных сил лишь в период мобилизации, передает РИА «Новости».

В бельгийской армии насчитывается 27 тыс. человек, из них 7,8% военнослужащих – женщины. В составе высшего офицерского звена вооруженных сил королевства женщин 13,9%.

В то же время в Бельгии нет всеобщей воинской службы, от нее отказались в 1992 году, однако с 1 января 2010 года была восстановлена срочная военная служба на добровольной основе.