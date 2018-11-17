Американке по ошибке удалили почки

Жительнице американского штата Колорадо, 73-летней Линде Вулли врачи по ошибке удалили обе почки, сообщил телеканал Fox 31.

После удаления выяснилось, что в удаленных почках опухли не было, а обнаруженная ранее в ходе биопсии опухоль была доброкачественной и к моменту операции органы пришли в норму, передает РИА «Новости».

Теперь Вулли срочно требуется пересадка хотя бы одной почки, при этом среднее время ожидание транспланта в США составляет семь лет.

Напомним, на прошлой неделе следователи начали проверку сообщений СМИ о том, что в одной из больниц Воронежа пенсионерке вместо больной ноги якобы ампутировали здоровую. Медицинский юрист Жанна Алтунян рассказала газете ВЗГЛЯД, что делать потерявшей «не ту ногу» пенсионерке.