Трамп пообещал «вышвырнуть» репортера CNN из Белого дома

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что корреспондента CNN Джима Акосту «вышвырнут» из резиденции президента США, если он вновь поведет себя неподобающим образом.

Трамп заверил, что не слишком разочарован решением суда, который временно вернул пропуск в Белый дом корреспонденту CNN, так как суд призвал американскую администрацию выработать правила и нормы поведения для аккредитованных журналистов, передает ТАСС.

«Мы [этим] занимаемся, мы пишем их прямо сейчас», – заявил Трамп, подчеркнув, что если Акоста в следующий раз поведет себя неподобающим образом, его «вышвырнут» из резиденции президента США, либо пресс-конференция будет остановлена.

Американский лидер заверил, что никто не верит в первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, так же сильно, как он.

При этом Трамп предупредил, что если во время пресс-конференций в Белом доме он увидит, как кто-то из присутствующих журналистов ведет себя неподобающе, то просто уйдет. «Я скажу: «Спасибо всем, я рад, что вы пришли». А затем уйду», – подчеркнул президент США.

Напомним, корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста лишился постоянного пропуска в Белый дом, необходимого для посещения открытых для прессы мероприятий, после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом.

После этого телекомпании CNN подала иск против Трампа и его администрации. В итоге федеральный окружной суд Вашингтона предписал Белому дому вернуть постоянный пропуск Акосте и разрешить ему посещать открытые для прессы мероприятия.