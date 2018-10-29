Опубликовано изображение проекта моста над бухтой Севастополя

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников опубликовал изображение проекта четырехполосного мостового перехода над Севастопольской бухтой.

Судя о фотографиям и схеме, опубликованным Овсянниковым на своей странице в Facebook, мост станет продолжением Брестской улицы города, связав через Севастопольскую бухту Камышовое и Казачинское шоссе.

В соответствии с предварительным проектом, мост будет иметь длину 935 метров, на которых планируется создать четыре полосы для движения автотранспорта, а также пешеходную и велосипедную дорожки.

Ранее Овсянников сообщил, что проект моста над бухтой Севастополя согласовали с военными.