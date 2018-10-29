Проект моста над бухтой Севастополя согласовали с военными

Проект четырехполосного мостового перехода над Севастопольской бухтой согласован с военными, его представят общественности для обсуждения, сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

«Проект, который мы скоро покажем, – это, скорее всего, мост. Он наиболее оптимальный и согласован с военными», – заявил губернатор, передает РИА «Новости».

По его словам, будущий мост войдет в состав транспортного коридора, включающего планируемую «Гераклейскую рокаду» с выходом на Камышовое и Казачинское шоссе. Длина моста составит 935 метров, он будет иметь четыре полосы для движения с максимально разрешенной скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек.

Проект транспортного перехода в виде тоннеля под Севастопольской бухтой был представлен президенту Владимиру Путину Овсянниковым в сентябре 2017 года. Глава государства поручил проработать вопрос строительства транспортного перехода. Позднее власти города сообщили, что рассматривается также проект строительства мостового перехода.