Чиновники в Ленобласти опубликовали проект благоустройства, выполненный в редакторе Sims

На сайте администрации поселка Елизаветино в Ленинградской области разместили дизайн-проекты дворов и общественных пространств, сделанные в редакторе игры Sims 2.

На это обратили внимание пользователи Сети, сообщает «Бумага».

На картинках расставлены тренажеры, клумбы, качели, скамейки и фонари. Также в редакторе воссоздали российские многоэтажные дома.

Глава Елизаветинского сельского поселения Иван Ильин объяснил создание дизайн-проекта в игровом редакторе отсутствием денег, передает издание.

«Год назад была программа «Комфортная городская среда», в которой мы хотели принять участие. Мы выбрали участки нашего поселения, которые необходимо благоустроить. Но мы не понимали, войдем мы в эту программу или нет, а тратить сумасшедшие деньги, например, 100 тыс. рублей, как городские поселения, мы не можем. У нас нет такой возможности», – сказал Ильин.

Проекты опубликовали в феврале 2018 года, однако внимание на них обратили только к середине ноября.

По информации телеграм-канала Mash, проект делал бизнесмен из Ленинградской области Игорь Соколов. По тем же данным, за выполненную в редакторе Sims 2 работу он получил 11 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что саратовский чиновник отредактировал в Adobe Photoshop фотографию свалки и представил это как свидетельство выполненной работы.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему чиновники имитируют свою работу с помощью «фотошопа» и других редакторов.