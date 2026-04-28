Российские войска освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Мирополья, Новой Сечи и Корчаковки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады рядом с Польной, Землянкой, Украинским, Красным Яром и Варваровкой.

Противник при этом потерял более 165 военнослужащих, боевую машину хорватской РСЗО RAK-SA-12 и восемь складов матсредств.

Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Чернещины в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба и Маяков в ДНР.

При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре бронемашины, включая две американские HMMWV, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Константиновки, Кривой Луки, Артема, Рай-Александровки, Николаевки и Краматорска в ДНР.

Противник потерял свыше 195 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов матсредств и горючего.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новоалександровки, Белицкого, Сергеевки, Василевки, Кучерова Яра, Доброполья в ДНР, Новоподгородного и Ивановки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 280 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и три станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Добропасово, Великомихайловки в Днепропетровской области, Барвиновки, Новоселовки, Любицкого, Воздвижевки, Омельника и Лесного в Запорожской области.

Противник при этом потерял до 270 военнослужащих и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Бочково в Харьковской области.

Российские войска за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.