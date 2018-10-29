Польская православная церковь отказалась от контактов с Киевским патриархатом

Священникам польской автокефальной православной церкви запретили контактировать с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Решение о запрете контактов с УПЦ КП принято на заседании собора епископов, передает ТАСС.

«Святой собор епископов запрещает духовным лицам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты со «священниками» так называемого Киевского патриархата и так называемой Автокефальной церкви, которые в текущей деятельности сделали много зла», – говорится в заявлении по итогам заседания.

Во вторник собор канонической Украинской православной церкви выступил против присоединения к автокефальной церкви и против смены названия, посчитав недопустимым вмешательство Константинополя в украинский вопрос.

Президент Украины Петр Порошенко отказался приехать на встречу с епископами УПЦ МП и провел тайную встречу с тремя иерархами.

РПЦ указала на то, что епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном соборе».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви».