В Брестской крепости нашли тайник с боеприпасами

Во время реконструкции моста через реку Мухавец в мемориальном комплексе «Брестская крепость» был найден арсенал с боеприпасами.

Утром 15 ноября при проведении земляных работ были обнаружены две противотанковые мины ТМ-35, сообщает «БелТА» со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Также были найдены 83 патрона различных калибров.

Отмечается, что все боеприпасы изготовлены в годы Великой Отечественной войны. Они уже уничтожены специалистами.