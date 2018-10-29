Сирийских школьников познакомят с Ильей Муромцем

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16 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина

Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Между независимыми АЗС и нефтяниками разгорелся настоящий скандал. Первые обвиняют вторых в создании искусственного дефицита и росте цен в ряде регионов. В ответ глава «Роснефти» нашел признаки монополизма у независимых АЗС. Для кого и с какой целью устроили этот спектакль игроки топливного рынка?  Подробности...
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Православный раскол довел Порошенко до истерики

Порошенко выпрашивал у Фанара «единую независимую церковь», но получает явно не тоФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Глава киевской светской власти Петр Порошенко сорвался на крик, когда говорил с митрополитом Онуфрием, главой единственной признанной церкви Украины – УПЦ МП. Непочтительное поведение президента понятно: православные явно не идут у него на поводу. Но и с устроителями «украинской автокефалии» из стамбульского района Фанар у Порошенко не все гладко. Что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви»? Подробности...
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Россия дозрела до сексуального просвещения в школах

То, что идея секс-просвета в школах непопулярна в России, – мифФото: Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 40% граждан РФ считают сексуальное просвещение детей за школьной партой «скорее необходимой», а 24% – «определенно необходимой» мерой. Категорически против этого выступают только 12%, еще 15% такую идею «скорее не поддерживают». Как нужно понимать эти цифры? Означают ли они, что наше общество готово пойти по пути Западной Европы? А если да, как далеко мы способны зайти? Подробности...
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Как Европа сама превратила себя в вассала США

Мириться с ролью США-сюзерена в Европе согласны далеко не всеФото: Vincent Kessler/Reuters
Эммануэль Макрон позволил себе покритиковать США: заявил, что, при всех союзнических отношениях, Европа не должна быть вассалом Штатов. Французский президент озвучил накопившееся раздражение европейских элит, уставших от того, что в последние годы Вашингтон разговаривает со Старым Светом языком ультиматумов. Какова вероятность, что давние союзники США перестанут быть частью «американского мира»? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Бей по Трампу каждой строкой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вспомните, с каким «энтузиазмом» советским старшеклассникам приходилось готовить «политинформации». Необходимо распахнуть любой свежий номер The New York Times. И в одно мгновение вы найдёте там всё, что потеряли. Подробности...

В Германии – междувластие, упадок и разброд

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Меркель балансирует между крахом и возможностью спасти репутацию, уйдя в отставку. Она подчёркивает, что не вмешивается в дебаты по поводу своего приемника/приемницы. На самом деле, в основном этим и занимается. Подробности...

Невидимая рука дергает за ниточки европейскую оппозицию

Владимир Добрынин, журналист
Вряд ли американского политтехнолога можно поздравлять с провалом в Европе: работа по схеме «не способен развалить – возглавь» в большинстве случаев приводит к разрушению объекта. Хотя более медленному, чем подрыв. Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        От кого вы впервые узнали о сексе?
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        • От учителя в школе

        • От друзей

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        • Из интернета

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        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

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          Сирийских школьников познакомят с Ильей Муромцем

             16 ноября 2018, 10:56
          Фото: Виктор Васнецов/Фрагмент картины "Богатыри"
          Текст: Алина Назарова

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          Специалисты кафедры русской филологии Дамасского университета разрабатывают для сирийских школьников новые учебники, в которые включат больше произведений российской литературы, биографий писателей-классиков, а также былины, в том числе, о богатыре Илье Муромце.

          Кроме классических произведений в учебный план включат песни, былины, а также тексты современных российских писателей, сообщил «Известиям» главный инспектор по изучению русского языка министерства просвещения Сирии Альраххаль Радуан.

          «Сейчас разрабатывается учебник для 12 класса, там будет еще больше текстов на русском языке. Например, «Журавли» Расула Гамзатова. Включим былины об Илье Муромце, рассказы Куприна, Приставкина. А также отрывки из повести Гайдара «Тимур и его команда», – рассказала глава центра «Русский мир» при университете Светлана Родигина.

          Пособия должны быть готовы к Новому году. Переводами на арабский язык занимается лично министр образования республики, выпускник Харьковского политехнического университета Газван аль-Вазз.

          Ранее сообщалось, что по решению президента Сирии Башара Асада русский язык стал вторым языком в сирийских школах, а дети президента арабской республики занялись его изучением.

          Между тем, в прошлом году украинские чиновники попыталось переписать историю богатыря Ильи Муромца, изменив в «Википедии» место его рождения на украинский город Моровск. 


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