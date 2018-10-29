Сирийских школьников познакомят с Ильей Муромцем

Специалисты кафедры русской филологии Дамасского университета разрабатывают для сирийских школьников новые учебники, в которые включат больше произведений российской литературы, биографий писателей-классиков, а также былины, в том числе, о богатыре Илье Муромце.

Кроме классических произведений в учебный план включат песни, былины, а также тексты современных российских писателей, сообщил «Известиям» главный инспектор по изучению русского языка министерства просвещения Сирии Альраххаль Радуан.

«Сейчас разрабатывается учебник для 12 класса, там будет еще больше текстов на русском языке. Например, «Журавли» Расула Гамзатова. Включим былины об Илье Муромце, рассказы Куприна, Приставкина. А также отрывки из повести Гайдара «Тимур и его команда», – рассказала глава центра «Русский мир» при университете Светлана Родигина.

Пособия должны быть готовы к Новому году. Переводами на арабский язык занимается лично министр образования республики, выпускник Харьковского политехнического университета Газван аль-Вазз.

Ранее сообщалось, что по решению президента Сирии Башара Асада русский язык стал вторым языком в сирийских школах, а дети президента арабской республики занялись его изучением.

Между тем, в прошлом году украинские чиновники попыталось переписать историю богатыря Ильи Муромца, изменив в «Википедии» место его рождения на украинский город Моровск.