Шведы причислили власти Чечни к древнему клану вампиров

Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров не исключил вероятность судебных разбирательств в связи с появлением настольной игры, в которой руководство республики причислили к древнему клану вампиров.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в мировой игровой индустрии разгорается скандал, связанный с упоминанием Чечни в одной из самых известных настольных игр – Vampire: The Masquerade. По данным газеты, в начале ноября вышла новая часть игры, в которой, по легенде, Чечней управляет клан вампиров. В сюжете игры также упоминается глава республики «султан Рамзан», который подчиняется вампирам и скрывает правду о них от российских властей.

По словам Умарова, негативное упоминание о Чечне в игре появилось в связи с тем, что республика последовательно отстаивает традиционные ценности и прямо высказывает «свою позицию по поводу разврата и распущенности», передает ТАСС.

«Это бессовестное поведение разного рода дельцов, которые обманывают людей иллюзиями. Мы находимся в состоянии информационной войны. Я не исключаю – и эта вероятность достаточно велика, – что мы будем обращаться в судебные инстанции», – сказал Умаров.

Со своей стороны разработчик игры – шведская компания Paradox Interactive – сообщил, что в настоящее время содержание игры находится на рассмотрении. «Компания White Wolf (входит в Paradox Interactive) претерпевает ряд внутренних изменений. Содержание (игры) находится на рассмотрении, обсуждается», – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь сооснователь российской компании – издателя настольных игр Studio 101 Александр Ермаков отметил, что компания-разработчик поступила неэтично, интерпретируя в игре «события, произошедшие ранее ста лет назад», поскольку в таком случае интерпретация может задеть участников этих событий. «Негласное «правило века» стараются соблюдать все разработчики (игр). Данный случай является очень серьезным исключением. Они (компания-разработчик) уже написали объяснение: у них менялся президент компании, и они просто не уследили за тем, что ушло в электронные версии», – сказал Ермаков.

В 1991 году американская компания White Wolf создала вселенную World of Darkness – общий бренд для настольных, карточных и компьютерных игр, а также книг и телесериала. В самой популярной серии Vampire: The Masquerade рассказывается о противоборстве многочисленных вампирских кланов, которое происходит на фоне реальных событий человеческой истории. Войны, революции, эпидемии и природные катаклизмы оказываются результатом действий вампиров. Детально продуманный сюжет и яркие персонажи сделали Vampire: The Masquerade одной из самых популярных игровых вселенных в мире: на официальном сайте разработчики утверждают, что выпустили «несколько миллионов» копий настольных игр.