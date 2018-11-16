Джулиану Ассанжу предъявили обвинения в США

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, предъявлены обвинения в США, сообщают американские СМИ.

Министерство юстиции США не собиралось оглашать информацию об обвинениях в отношении Ассанжа, но один из помощников прокурора непреднамеренно раскрыл данную информацию, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Напомним, в октябре Ассанж заявлял, что Эквадор намерен выдать его США.

До этого генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с основателем WikiLeaks: он может сдаться британским властям под гарантии, которые получил Эквадор (на срок не более полугода и при условии невыдачи никакой другой стране), либо и дальше оставаться в эквадорском посольстве в Лондоне.