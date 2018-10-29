В Кувейте запретили роман Достоевского

Кувейтские власти внесли в список запрещенных 984 книги, в том числе «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.

Речь идет о 984 книгах, которые должны были войти в программу международного литературного фестиваля в Кувейте, однако были запрещены местным министерством информации, сообщает The Guardian.

За последние пять лет министерство информации внесло в черный список более 4 тыс. книг. Среди них – «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Министерство информации проверяет книги в соответствии с законом о цензуре 2006 года, в котором прописано, что в художественных произведениях нельзя оскорблять ислам, подстрекать к беспорядкам и к совершению аморальных действий.