«Детской супермодели России» сломали нос в школе

Школьнице из Новосибирска, которая является обладательницей титула «Детская супермодель России», сломали нос на уроке физкультуры; полиция начала проверку обстоятельств инцидента.

Представитель ГУ МВД по Новосибирской области сообщил, что полицейские «начали проверку по данному факту»; они уже «выезжали в школу, опрашивали учителей и очевидцев произошедшего», передает РИА «Новости».

При этом родители девочки с заявлением в полицию не обращались.

В главке МВД уточнили, что сообщение о полученном школьницей переломе носа поступило в полицию 14 ноября из больницы, куда ребенка доставили для обследования.

Мать девочки сообщила, что инцидент произошел в среду на уроке физкультуры, где ей в лицо попали мячом, передает портал ngs.ru.

Женщина добавила, что учитель начальных классов не смогла объяснить причину «синего носа» у школьницы, пояснив, что класс был на уроке физкультуры.

Рентген показал двусторонний перелом носа без смещения. В школе начато педагогическое расследование инцидента.

Пострадавшая получила звание «Детской супермодели России» в 2016 году. Она неоднократно появлялась на страницах различных журналов.