Эксперт объяснил, что скрывается за призывами ускорить переговоры по Курилам

«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ставит перед собой задачу добиться решения «проблемы северных территорий» до 2021 года, потому что он уходит в отставку. До этого времени он хочет чего-то добиться. Поэтому он говорит «давайте ускоримся». Что означает «ускориться»», – пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД специалист по Японии Олег Кистанов.

«Владимир Путин и Синдзо Абэ каждый год встречаются по нескольку раз. Ни с кем Путин с такой скоростью не встречается. Куда еще ускорятся?», – удивляется руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Кистанов.

В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Путин и Абэ по итогам совместной встречи «условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года».

«Президент Путин и я разделяем решимость, что именно мы положим конец проблеме, которая оставалась неразрешенной в течение более 70 лет после войны», – передало слова Абэ японское издание Kyodo. Впрочем, аналогичное заявление японский премьер делал и в конце октября. О том, что Абэ предложит российскому лидеру «ускорить переговоры» относительно принадлежности южных Курил сообщала в эти выходные, со ссылкой на свои источники, японская газета «Майнити».

По мнению Кистанова, у очередной активизации разговоров о «решении вопроса северных территорий» есть внутриполитическая подоплека. Во-первых, как уже говорилось, Синдзо Абэ рассчитывает что-то записать в актив до завершения своего срока пребывания на посту премьера.

Абэ встречался 8 ноября у себя в канцелярии с бывшим членом парламента Мунэо Судзуки, который в прошлом был одним из самых авторитетных деятелей Либерально-демократической партии, а ныне возглавляет партию «Дайти» («Земля»). «У него всегда была идея не требовать сразу четыре острова разом, а занять более гибкую позицию: признать декларацию 1956 года, которая предусматривает передачу, после заключения мирного договора, двух Курильских островов, а параллельно с этим вести приговоры о принадлежности двух оставшихся: Кунашира и Итурупа, в надежде, что их удастся вернуть», – говорит Кистанов.

Мунэо Судзуки, когда был весомым деятелем партии, активно продвигал эту идею. «У него для этого были и личные интересы, например, бизнес-интересы, которые он пытался реализовать на Курилах, – продолжает Кистанов. – Но был тогда один жесткий политик: премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Он разогнал всех приверженцев этой теории, а Судзуки даже был посажен в тюрьму на два года за махинации, которые были связаны с бизнесом на Курильских островах».

Теперь же Судзуки решил продолжить продвижение своей идеи. «Не исключено, что Абэ тоже к ней стал склоняться, понимая, что то, что он делал до сих пор, не находит никакого отклика со стороны России, и полагая, что этот более гибкий вариант расположит Москву, – говорит Кистанов. – Хотя за этой гибкостью ничего не стоит, потому что конечная цель остается все та же: все четыре острова (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) но только в рассрочку». Поэтому эксперт уверен, что какого-либо прогресса стороны не достигнут, несмотря на призывы ускорить переговоры.