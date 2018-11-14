Бывший посол Израиля рассказал о подоплеке отставки главы минобороны

«Основная причина отставки Либермана политическая, а не то, что он не удовлетворен реакцией на события в Секторе Газа», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Цви Маген, комментируя отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

«Некоторые эксперты считают, что отставка – лучший выход из политической ситуации, в которой находится Авигдор Либерман. Так или иначе, в 2019 году – выборы в парламент, Либерман их может даже ускорить. От этого ему будет лучше, потому что, если объективно смотреть, прогноз на его политическое будущее, скорее, негативен», – подчеркивает бывший посол Израиля в России, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива Цви Маген.

Напомним, что Либерман, занимавший пост министра обороны с мая 2016 года, в среду заявил о том, что подал в отставку. Свой шаг он объяснил несогласием с решением своего шефа, премьер-министра Биньямина Нетаньяху заключить перемирие с группировкой ХАМАС, столкновения с которой начались 9 ноября. Турецкая газета «Sabah» со ссылкой на представителя ХАМАС сообщила, что хамасовцы считают перемирие своей победой.

Цви Маген тем не менее, полагает, что причина не в этом конкретном несогласии, а как он уже сказал, в предстоящих выборах в кнессет – парламент страны.

Либерман возглавляет партию «Наш дом Израиль». Когда в 2015 году ее фракция присоединилась к альянсу партии «Ликуд» и религиозного объединения «Еврейский дом» позволило сформировать парламентское большинство и создать нынешнее правительство во главе с Нетаньяху. Теперь, после ухода в отставку своего лидера, «Наш дом Израиль» покидает правящую коалицию. Это делает положение премьер-министра крайне не устойчивым: ведь теперь парламентское большинство состоит не из 66, а из 61 депутата. Если их будет 60, неминуема отставка правительства, роспуск кнессета и новые выборы.

По мнению Магена, сейчас будущее парламента, во многом, зависит от того, кто станет министром обороны. «Лидер «Еврейского дома» Нафтали Беннет требует это место себе, иначе он угрожает со своей партией выйти из коалиции, что, соответственно, приведет к досрочным выборам, – говорит он – Открытым остается вопрос, каков интерес Нетаньяху: идти сейчас на выборы и ничего не дать Беннету или отложить выборы и тогда Беннет будет ведущим кандидатом на пост министра обороны, хотя все может и изменится в последний момент». Как осторожно замечает Маген, для Нетаньяху Беннет на посту министра обороны будет, конечно, неудобен. При этом он обращает внимание, что на возможных выборах у партий нынешней право-религиозной коалиции есть хорошие шансы победить.

Маген считает, что сейчас не в интересах Нетаньяху и широкомасштабная армейская операция против группировки ХАМАС в Секторе Газа. «Определенная часть населения хотела бы, чтобы такая наземная операция была проведена, чтобы этот анклав так или иначе был успокоен», – отмечает он. Однако Нетаньяху не опирается на эту часть населения, поэтому у него интерес в том, чтобы «может даже добиться какого-то мирного урегулирования, что, конечно, принесет ему пользу».