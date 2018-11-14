«Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» установили на Байконуре

Ракету «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», запуск которого намечен на 16 ноября, установили на стартовый стол площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур, сообщает Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия».

Из сообщения следует, что в среду «ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена в стартовом сооружении площадки № 1 космодрома Байконур». Начаты «работы по программе первого стартового дня», передает РИА «Новости».

Этот запуск должен стать первым стартом к МКС после аварии 11 октября.

Напомним, руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что к концу 2019 года прекратится эксплуатация ракет «Союз-ФГ».