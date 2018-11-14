Затонувшее на Камчатке судно шло с неучтенными пассажирами

Сухогруз «Анатолий Крашенинников», затонувший в Охотском море на прошлой неделе, отправился из порта Петропавловск-Камчатский в поселок Палана с нарушениями; как выяснила прокуратура, судно шло с неполным экипажем, на его борту были неучтенные пассажиры.

«По судовой роли было заявлено 10 человек экипажа, но фактически в рейс вышли восемь человек. Кроме того, четыре члена экипажа были вписаны в судовую роль, но на борту судна отсутствовали, вместо них были другие люди», – сообщил ТАСС заместитель транспортного прокурора Камчатки Иван Нецвет.

Также надзорное ведомство установило, что пять пассажиров не должны были находиться на судне, сведения о них не передавались капитану порта.

Нецвет уточнил, что данные факты обнаружены в результате общенадзорной проверки прокуратуры, которая идет параллельно с расследованием уголовного дела.

9 ноября частный плашкоут «Анатолий Крашенинников» затонул в акватории залива Камбальный Охотского моря, на его борту были 13 человек, 10 из них спасены находившимся рядом судном. Поиски еще трех пропавших членов экипажа продолжаются, но сейчас они приостановлены из-за пришедшего на Камчатку циклона.

Власти Камчатского края сообщали, что в качестве основной версии затопления судна «Анатолий Крашенинников» рассматривается смещение груза в результате неблагоприятных погодных условий, что вызвало крен и опрокидывание плашкоута.