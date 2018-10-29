Израильский эксперт рассказал о последствиях отставки Либермана

«Либерман проводил жесткую политическую линию и выступал за жесткий ответ ХАМАСу вплоть до военного вторжения в сектор Газа», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис по поводу решения министра обороны Израиля Авигдора Либермана уйти в отставку.

Сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета Саймон Ципис назвал причины отставки Авигдора Либермана с поста министра обороны Израиля ясными и понятными.

Так Либерман выразил несогласие с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа. Бывший министр был сторонником жесткого ответа ХАМАСу вплоть до военного вторжения в контролируемый этой группировкой сектор Газа. Принятую накануне договоренность о прекращении огня он расценил как сдачу позиций Израиля группировке ХАМАС, – сказал Ципис.

Напомним, что в последние дни произошло очередное обострение отношений Израиля и Палестины. Однако утром в среду арабские СМИ сообщили: между Израилем и ХАМАС достигнута договоренность о прекращении огня при посредничестве Египта. Это вызвало протесты среди жителей юга Израиля.

Ранее в среду премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, объясняя решение о перемирии с ХАМАС, заявил, что «настоящее лидерство – это непринятие легких решений, а принятие правильных решений».

Саймон Ципис отметил: Нетаньяху также был согласен на то, чтобы открыли КПП на сектор Газа и возобновили поставки бензина и других стратегических ресурсов и денег группировке ХАМАС, против чего активно выступал Либерман.

Ципис прогнозирует несколько сценариев развития событий после отставки Либермана. Израильский эксперт не исключает проведения в стране досрочных выборов в кнессет, если не удастся договориться по новой правящей коалиции.

Либерман, напомним, призвал провести в стране досрочные выборы «как можно скорее». По его словам, дату удастся согласовать к воскресенью.

О своем желании получить портфель министра обороны и тем самым попытаться сохранить коалицию заявил лидер партии «Еврейский дом» Нафтали Беннет, который является офицером Армии обороны Израиля. В противном случае Беннет пригрозил Нетаньяху выходом из коалиции.

Что касается заключенного с ХАМАС перемирия, ставшего причиной отставки главы минобороны, то Ципис признался, что полностью разделяет позицию Либермана.

«Политика Нетаньяху не отвечает ценностям, которые всегда преследовал Израиль и которые заключаются в обеспечении полной безопасности жителей страны. Я за более жесткие меры против группировки ХАМАС, которая должна быть ликвидирована как явление. Боевики, которые согласны сложить оружие, могут быть амнистированы, а те, кто окажет сопротивление, должны быть ликвидированы. Это можно достигнуть только через крупномасштабную военную операцию по зачистке сектора Газа и ликвидации всех главарей группировки», – подчеркнул собеседник.

Он добавил, что сейчас очень трудно прогнозировать, решится ли Израиль на проведение такой операции. Если Нетаньяху заберет себе портфель министерства обороны, то шансы на операцию, если не произойдет крупных провокаций со стороны палестинских боевиков, эксперт приравнивает к нулю.