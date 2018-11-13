Газпром разместит пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд евро

Газпром решил разместить пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд евро с доходностью 2,95% годовых.

В настоящий момент спрос на еврооблигации превышает 1,4 млрд евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Во время сбора заявок эмитент снизил до 2,95 – 3,05% первоначальный ориентир доходности выпуска с погашением в январе 2024 года (примерно 3,125%).

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.

Ранее Газпром вышел на публичный внешний рынок заимствований с евробондами в евро в марте 2018 года. Тогда компания разместила восьмилетние еврооблигации в объеме 750 млн евро с доходностью 2,5%.