Разочарованная Турция покинула конференцию по Ливии

Турция покидает проходящую в Палермо конференцию по внутриливийскому урегулированию с чувством «глубокого разочарования», заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

По словам вице-президента Турции, «этим утром международному сообществу собраться не удалось». Он подчеркнул, что «кризис в Ливии не сможет быть разрешен, если некоторые страны продолжат подрывать процесс ради собственных мелких интересов», передает РИА «Новости».

«Турция покидает эту встречу с глубоким разочарованием», – добавил он.

Напомним, двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник, 12 ноября, в Палермо.

В ней приняли участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса.

Российскую делегацию возглавил премьер Дмитрий Медведев. Во вторник сообщалось, что он провел встречу с политиками нескольких стран по ситуации в Ливии.