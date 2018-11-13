Разочарованная Турция покинула конференцию по Ливии

Взгляд
13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
Разделы

Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
Перейти а раздел…

Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
Перейти а раздел…

На Украине начинается коммунальная катастрофа

Горящие покрышки перед зданиями украинских горадминистраций – единственное, чем могут обогреться жители этих городовФото: 0564.ua
Стихийные массовые протесты прокатились по нескольким провинциальным городам Украины. Все дело в том, что с наступлением зимы в дома жителей этих городов так и не пришло отопление. Причина не только в воровстве коммунальщиков и безграмотном управлении властей. Для Украины это первый предвестник очень большого кризиса. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Коррупция и беззаконие, презрение и грубость – больше не норма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Борьба с хамством может превратиться в национальную идею

Антон Крылов, журналист
Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия откажется от участия в Давосском форуме, если туда не пустят Дерипаску и Вексельберга
          Разработчик назвал двигатель Су-57 опережающим пятое поколениеСК возобновил расследование убийства Игоря ТальковаНемецкий эксперт рассказал о вкладе Польши в расшатывание устоев ЕвропыАстрономы предупредили о росте активности Солнца
          Посол США при ЕС заявил о способах остановить «Северный поток – 2»Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефтиГлава ОНК Амурской области назвала Цеповяза меценатом и фермеромВ НАТО рассказали о вышедшей из строя технике из-за холода
          Рошаль внес ясность в историю с ампутацией пенсионерке «не той» ногиПочти весь доход от дорогой нефти ушел в отток капитала из РоссииБританские пилоты заметили НЛО над ИрландиейОхранники вышвырнули пенсионера из больницы в Воронеже

          Главная тема


          Как Россия способна влиять на работу американской спутниковой навигации

          официальный документ


          Дознавательница из Уфы подробно рассказала, что с ней делали начальники

          перебои с энергоснабжением


          Опровергнута версия ЧП с затоплением дока «Адмирала Кузнецова»

          до Марса за полтора месяца


          Роскосмос показал проект космического корабля с ядерной энергоустановкой

          Видео

          нано-прогноз


          Чубайс предупредил о скором отставании России от Казахстана

          зима пришла


          На Украине начинается коммунальная катастрофа

          армия и вооружения


          Почему российские ВВС проигрывают американским

          островная жизнь


          Кому по карману сахалинский «квадрат»

          кино как кино


          Как американцы спасли президента России от министра обороны

          «Пьяный сверхчеловек»


          Андрей Бабицкий: Триумфального возвращения общественного судии не произошло

          «Православный троцкизм»


          Елена Чудинова: Еще лет десять жизни – и нормальных людей не останется вовсе

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?

          Разочарованная Турция покинула конференцию по Ливии

          13 ноября 2018, 15:55

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          Турция покидает проходящую в Палермо конференцию по внутриливийскому урегулированию с чувством «глубокого разочарования», заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

          По словам вице-президента Турции, «этим утром международному сообществу собраться не удалось». Он подчеркнул, что «кризис в Ливии не сможет быть разрешен, если некоторые страны продолжат подрывать процесс ради собственных мелких интересов», передает РИА «Новости».

          «Турция покидает эту встречу с глубоким разочарованием», – добавил он.

          Напомним, двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник, 12 ноября, в Палермо.

          В ней приняли участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса.

          Российскую делегацию возглавил премьер Дмитрий Медведев. Во вторник сообщалось, что он провел встречу с политиками нескольких стран по ситуации в Ливии.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............