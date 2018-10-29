Роскосмос показал проект космического корабля с ядерной энергоустановкой

В Роскосмосе продемонстрировали, как может выглядеть космический аппарат с ядерной энергоустановкой, работу над которым ведет Центр им. Келдыша.

«Сегодня Центр им. Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями – ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи», – говорится в сообщении телестудии Роскосмоса в Facebook.

Видео, на котором показан разрабатываемый космический аппарат, размещено в посте о праздновании 85-летия Центра.

В конце октября российские специалисты провели наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса.

Работы по созданию транспортного энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса начаты в 2010 году. Экс-гендиректор Росатома Сергей Кириенко сообщал, что ядерная энергодвигательная установка позволит долететь до Марса за полтора месяца.

Наземные испытания ядерной энергоустановки планировалось завершить в 2015 году, с тем чтобы в 2018 году осуществить запуск космического аппарата с ней.