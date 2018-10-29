Почти весь доход от дорогой нефти ушел в отток капитала из России

Почти весь дополнительный доход от более высоких цен на нефть в 2018 году ушел в отток капитала из России – в экономике страны почти ничего не осело, заявил бывший замминистра экономического развития, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

«Если мы посмотрим на динамику курса рубля ... и отделение от динамики цен на нефть, то тоже это объясняется не тем, что эта зависимость (экономики от цен на нефть) исчезла, а тем, что практически весь выигрыш между нынешними ценами порядка 70 долларов за баррель и тем, на что ориентировались раньше, еще в начале года, 50 долларов с лишним, ушел в отток капитала», – заявил Клепач на ежегодной конференции рейтингового агентства S&P, передает «Интерфакс».

Таким образом, по его словам, «почти ничего не осело внутри экономики, даже скорее несколько убавилось». Клепач считает, что это напрямую вызвано опасениями новых санкций против России.

По данным Центробанка России, чистый отток капитала из России за январь – октябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в три раза.